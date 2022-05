Genshin Impact: la versione per Nintendo Switch non è stata cancellata

Lo splendido gioco free-to-play Genshin Impact ha riscosso un successo enorme su console PlayStation, PC e dispositivi mobili ed è stato annunciato che arriverà su Nintendo Switch nel 2020, ormai ben due anni fa. Da allora non abbiamo più sentito parlare di una versione per Nintendo Switch, se non per il fatto che gli sviluppatori stavano lottando con l’hardware di Nintendo Switch, dimostratosi causa di diversi problemi e rallentamenti nello sviluppo. Quando è stato contattato, il team di pubbliche relazioni dell’azienda, lo specialista PR globali Xin Yang ha dichiarato, in un intervista esclusiva di GoNintendo, che il gioco è ancora in arrivo e condivideranno più informazioni una volta che lo sviluppo procederà. È difficile capire quanto bene Genshin Impact funzionerebbe sull’attuale hardware Switch, anche se per quanto riguarda il team di PR di miHoYo, è ancora previsto il suo arrivo sulla console di casa Nintendo.