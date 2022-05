Nintendo Wii: la console d’oro della regina è stata messa all’asta

La famigerata e unica Nintendo Wii d’oro destinata alla Regina Elisabetta è stata messa all’asta.

Questa console promozionale unica è stata realizzata da THQ nel 2009 come idea per lanciare una collezione di minigiochi mediocre. L’editore tentò come noto, di inviare la console alla regina, anche se questa non raggiunse mai effetivamente i reali.

Ora, la console, probabilmente un pezzo di storia dei videogiochi, è stata quotata sul sito di aste Goldin. Al momento della scrittura, l’offerta è di £2000.

La storia della Wii d’oro della regina è stata ben raccontata nel corso degli anni, in particolare da People Make Games, che ha descritto in dettaglio come la console fosse stata rapidamente restituita al mittente da Buckingham Palace e poi sia rimasta conservata nelle viscere dell’editore THQ per più di una decade.

“Qui è presentato l’ultimo oggetto da collezione Wii, commissionato appositamente per Sua Maestà la Regina stessa per uno stratagemma di marketing (un po’ sciocco e alla fine senza successo),” The Golden Wii “”, si legge nella descrizione della vendita. “La console e il controller sono entrambi placcati in oro 24 carati.

“Entrambi mostrano un’usura minore durante la manipolazione, con il controller che mostra chip sparsi sulla placcatura in oro. Il pacchetto include la console, un controller, una copia di Big Family Games, la barra del sensore e tutti i cavi necessari. La Wii verrà fornita con una lettera del nostro mittente che ne attesta la storia e l’autenticità. Non perdere l’occasione di possedere questo oggetto da collezione Nintendo davvero unico nel suo genere! (I gioielli della corona non sono inclusi.)”

Questa non è nemmeno la prima volta che la Wii d’oro della regina viene messa in vendita, anche se un precedente tentativo di vendere la console tramite eBay (per $ 300.000!) è stato cancellato dal mercato online per le preoccupazioni sull’account che vendeva la console.