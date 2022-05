WWE: gioco di ruolo in lavorazione

Oggi, Stephanie McMahon, Chief Brand Officer della WWE, durante il Financial Earnings Call, ha dichiarato ufficialmente che un gioco di ruolo della WWE è attualmente in lavorazione. I dettagli purtroppo non sono stati condivisi, ma è stato affermato che notizie verranno svelate nei giorni a venire.

WWE 2K22 è stato certamente un gioco di successo ed era abbastanza ovvio che i fan avrebbero visto altri titoli del franchise, ma quasi nessuno si sarebbe aspettato che il tutto si sarebbe evoluto in un gioco di ruolo nell’universo.

Stephanie ha inoltre messo l’accento sulla volontà di WWE di espandersi entro i confini dello spazio di gioco e che questa è una loro priorità, inoltre stanno valutando anche il metaverso.

Ecco quanto dichiarato al riguardo:

Continuiamo anche a valutare il metaverso. È necessario aspettare per saperne di più nei prossimi mesi. Il gioco è una priorità per la WWE per raggiungere il nostro pubblico e le nuove generazioni con oltre l’80% del pubblico si identifica come giocatore e quasi il 60% del pubblico di gioco, in generale, di età pari o inferiore a 34 anni

Ovviamente le dichiarazioni lasciano ampio spazio all’immaginazione; non sappiamo infatti se si stratta di un gioco di ruolo mobile, da console o da tavolo; ma fortunatamente, come detto in precedenza, non dovremo aspettare molto per avere ulteriori dettagli.

In attesa di notizie è sempre possibile riguardare il trailer di WWE 2K22 che mostra MyRise ed i suoi venti anni di carriera in WWE.