Deliver Us Mars: primo dev diary per lo sci-fi

Deliver Us Mars torna a mostrarsi dopo l’annuncio al Future Games Show di marzo. Gli sviluppatori di KeokeN Interactive hanno infatti pubblicato un dev diary in cui fanno una panoramica del gioco, mostrando anche parti di gameplay, motion capture, e di come siano stati in contatto con veri astronauti per trasmettere sensazioni il più veritiere possibili.

Sulle pagine del PlayStation Blog è stato anche pubblicato un post scritto da Koen Deetman, Direttore del gioco e amministratore delegato, KeokeN Interactive:

“Il nostro studio ha intrapreso un viaggio davvero incredibile negli ultimi anni e siamo lieti che, nel 2019, così tanti di voi abbiano accolto nei loro cuori il nostro gioco di debutto, Deliver Us The Moon. Sapevamo già che il nostro gioco successivo sarebbe dovuto essere più grande e più audace di quello precedente. L’ambizione della nostra squadra è in continua crescita, stimolata e ispirata da alcuni dei giochi più memorabili approdati su PlayStation negli ultimi dieci anni, particolarmente il capolavoro di Naughty Dog: The Last of Us Part II.

Negli ultimi anni, il nostro team di Keoken ha lavorato silenziosamente a Deliver Us Mars unendo la grandezza di un’epopea di fantascienza salva-mondo a una storia personale e motivazioni sincere. Volevamo un’ambientazione che riflettesse i nostri ambiziosi obiettivi. Nella nostra realtà, l’umanità deve affrontare enormi sfide di fronte al cambiamento climatico. Poiché le agenzie spaziali (e alcuni individui facoltosi) hanno rivolto gli occhi a Marte, così abbiamo fatto anche noi.

In Deliver Us Mars, ambientato dieci anni dopo la missione Fortuna in Deliver Us The Moon, l’umanità è più vicina che mai all’estinzione. Come parte dell’equipaggio dello Zephyr, l’obiettivo del protagonista è recuperare tre navi colonia rubate dal pianeta rosso, al fine di garantire la sopravvivenza della razza umana sulla Terra. I giocatori, durante l’esplorazione di Marte, scopriranno le origini di un misterioso segnale di soccorso che ha portato l’equipaggio lì.

Questo tipo di narrazione ci richiedeva un impegno più grande, per portare la serie verso nuove frontiere. Per la prima volta, abbiamo usato la tecnologia motion capture sull’intero cast per aumentare l’impatto emotivo della storia e abbiamo offerto ai giocatori meccaniche di gioco nuove e migliorate, incluso un intero sistema di attraversamento, ispirato ai classici di PlayStation, come Tomb Raider e Uncharted. Inoltre, la fedeltà grafica sarà di nuova generazione con il supporto di ombre e riflessi ray traced in tempo reale su PS5.

Marte è la prossima frontiera, un mondo inesplorato con un potenziale narrativo illimitato. Potrete scandagliare la superficie del pianeta rosso come mai prima d’ora, incontrando non solo le pianure polverose tipiche della nostra visione di Marte, ma anche crateri e canyon ghiacciati, nel tentativo di svelare il mistero centrale del gioco.

Abbiamo sempre sognato di diventare astronauti. Purtroppo, non ce l’abbiamo mai fatta, quindi abbiamo creato un gioco con la speranza di ispirare altri a rivolgersi alle stelle: chissà, forse un giorno uno di voi potrebbe davvero andare su Marte! Speriamo che questo video, con un primo assaggio dello sviluppo di Deliver Us Mars, sia di vostro gradimento e non vediamo l’ora di condividere altre informazioni con voi nei prossimi mesi.”

Qui sotto potete vedere il filmato, ricordandovi che Deliver Us Mars è in sviluppo per Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Non è ancora stata annunciata la data d’uscita.