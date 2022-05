Monster Hunter Rise Sunbreak: svelato il peso d’installazione

I fan di Monster Hunter sono abituati a vedere i giochi della serie ricevere significativi aggiornamenti post-lancio, originariamente sotto forma di uscite G Rank e Ultimate e, con Monster Hunter World, con l’espansione Iceborne. Monster Hunter Rise seguirà le orme di quest’ultima con l’incombente lancio di Sunbreak, e Capcom sta continuando a rivelare più dettagli su di esso in vista del suo lancio.

Recentemente, per esempio, la compagnia giapponese ha confermato quali saranno le dimensioni dell’espansione. Capcom ha rivelato che Monster Hunter Rise: Sunbreak avrà una dimensione di 13 GB, quindi assicuratevi di avere un sistema di archiviazione sufficiente sulla vostra piattaforma preferita. È interessante notare che l’azienda non ha confermato quale sarà la dimensione esatta sulle due piattaforme, ma presumibilmente, sarà più o meno in quella gamma di 13 GB in entrambe. Dettagli specifici arriveranno probabilmente più vicino al lancio.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà lanciato contemporaneamente per Nintendo Switch e PC il 30 giugno. Un evento digitale incentrato sull’espansione è fissato per il 10 maggio, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli in arrivo dallo show.