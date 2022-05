Outriders non ha generato profitti per gli sviluppatori

Non sono mancati all’appello i giochi pubblicati da Square Enix che non sono riusciti a vendere dal punto di vista finanziario, soprattutto negli ultimi due anni. Uno tra questi è Outriders, lo sparatutto RPG sviluppato da People Can Fly e lanciato l’anno scorso. Nel suo più recente rapporto fiscale, lo sviluppatore ha elaborato esattamente com’è stata la performance commerciale del gioco.

Ad agosto dell’anno scorso, People Can Fly non aveva ricevuto alcuna royalty dalle vendite di Outriders, e questo è ancora il caso. Lo sviluppatore dice che questo è dovuto al fatto che il gioco non è riuscito a recuperare i costi di sviluppo, marketing e distribuzione che Square Enix ha investito. Le royalties per People Can Fly erano basate sulle entrate ottenute dalle vendite del gioco dopo che questi costi erano stati recuperati.

Ecco le dichiarazioni di People Can Fly:

Da quando il gioco è stato completato e immesso sul mercato (il che è avvenuto il 1° aprile 2021), la società ha diritto a royalties pagabili se i ricavi specifici (come definito nell’accordo) dalle sue vendite assicurano che l’editore recuperi un livello predeterminato di costi sostenuti in relazione allo sviluppo, alla promozione e alla distribuzione del gioco. Il livello delle royalties dipende dall’ammontare dei proventi specifici delle vendite del gioco. Il gruppo non ha ricevuto royalties dall’editore per il periodo fino al 31 dicembre 2021, il che significa che alla data di riferimento del bilancio i proventi netti dalla vendita di Outriders non erano sufficienti a recuperare i costi e le spese sostenute dall’editore per sviluppare, distribuire e promuovere il titolo. Questo è stato confermato dalla dichiarazione delle royalties per il quarto trimestre del 2021, ricevuta dal gruppo dall’editore.

Ciò che è ancora più dannoso è che People Can Fly dice che non ci sono garanzie che Outriders sarà in grado di vendere abbastanza in futuro per coprire questi costi, il che, a sua volta, significa che lo sviluppatore potrebbe non ottenere alcuna royalty dalle vendite del gioco. Lo sviluppatore ha aggiunto:

Non ci può essere alcuna garanzia che i proventi netti dalla vendita di Outriders nei periodi futuri saranno sufficienti per l’editore per recuperare i costi sostenuti e per pagare le royalties al gruppo.

Questo potrebbe essere una sorpresa per molti, soprattutto perché Square Enix ha detto poco dopo il lancio del gioco l’anno scorso che aveva superato i 3,5 milioni di giocatori e aveva il potenziale per diventare il prossimo grande franchise della società. Il fatto che il gioco non sia riuscito a realizzare un profitto nell’anno successivo alla sua uscita certamente non si allinea con quelle dichiarazioni precedenti.

Square Enix ha recentemente annunciato che sta vendendo i suoi studios nordamericani e le loro IP all’Embracer Group. Outriders, tuttavia, rimarrà nelle mani dell’azienda giapponese, e People Can Fly ha anche spiegato nel suo rapporto fiscale che Square Enix manterrà la piena proprietà e i diritti relativi all’IP.

Outriders è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.