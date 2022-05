Final Fantasy XVI: nuovo trailer in arrivo a breve

Quasi due anni fa, Square Enix ha annunciato Final Fantasy XVI, ma durante questo periodo non è stato mostrato molto, eccezion fatta proprio per il trailer che presentava il gioco.

Lo scorso dicembre, il produttore Naoki Yoshida aveva confermato che un nuovo trailer sarebbe arrivato nella primavera del 2022, e più recentemente, ha confermato che il gioco era nelle fasi finali di sviluppo. Ora, arrivano buone notizie relative proprio a questi due punti.

In un recente stream incentrato sul titolo mobile NieR Re[in]carnation, Yoshida ha detto (via @aitaikimochi su Twitter) che il nuovo trailer di Final Fantasy XVI è fatto ed pronto per essere mostrato. Anche se ci sono stati “alcuni fattori” che hanno ritardato l’uscita di questo nuovo trailer, Yoshida dice che sarà rilasciato “presto”.

Oltretutto ha anche confermato che lo sviluppo di Final Fantasy XVI è “praticamente completo”, e che, in linea con ciò che gli sviluppatori del JRPG hanno detto in passato, il team di sviluppo ha trascorso un bel po’ di tempo a perfezionare l’esperienza e a eliminare i bug.

Se Final Fantasy XVI è davvero vicino all’essere ultimato, c’è una buona probabilità che la sua prossima presentazione arriverà con una data di rilascio, e che la data di rilascio stessa non sarà troppo lontana. Al momento, questa è solo una speranza, ma sembra proprio che ne sapremo di più in merito abbastanza presto. Il Summer Game Fest è fissato per il 9 giugno: chissà se ci sarà la possibilità di vedere il gioco durante l’evento.

Intanto vi lasciamo qui sotto con il tweet che riassume ciò che ha detto Yoshida.

FF16 news by Yoshi-P from the NieR Re[in]carnation stream:

-The trailer is done. Certain factors caused the announcement to be delayed, but it should drop “soon”

-Dev team spent a long time polishing and debugging the game

-The game is pretty much complete

LET’S GOOO!!! pic.twitter.com/epeAc9oqWo

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) May 6, 2022