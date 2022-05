T3 Arena: trailer della prima stagione

Disponibile in accesso anticipato su Android e in arrivo il 26 maggio su App Store per iOS, lo shooter con eroi 3v3 T3 Arena si appresta ad entrare nella sua prima stagione, Glory Begins. Proprio per questo lo sviluppatore XD ha pubblicato il trailer ufficiale animato, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le modalità di gioco:

Deathmatch a squadre (3v3)

Affronta un’altra squadra faccia a faccia. La prima squadra che ottiene 20 eliminazioni vince!

Assalto al cristallo (3v3)

Attaccare o difendere? Trovare una strategia in questa modalità non è facile, ma è sicuramente divertente! Evitare che il tuo cristallo vada in frantumi sarà una sfida ardua.

Controllo (3v3)

Un vero e proprio indicatore della tua cooperazione con i tuoi compagni di squadra! Prendi il controllo di un punto della mappa e tienilo fino al 100% per guadagnare la vittoria.

Scorta del Carico (3v3)

Entrambe le squadre si concentrano sullo stesso carico. Se gli attaccanti spingono il carico a destinazione prima dello scadere del tempo, vincono; se i difensori li fermano, vincono loro!

Gara del Carico (3v3)

Entrambe le squadre hanno il proprio carico da scortare, rendendo questa modalità una corsa frenetica fino al traguardo!

Free for All (Solo)

Tuffati nel caos ed esci vincitore! 6 eroi vanno testa a testa in una battaglia per la gloria personale. Il primo a raggiungere 12 eliminazioni vince!

Qui sotto potete vedere il trailer animato della prima stagione di T3 Arena, Glory Begins.