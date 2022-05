Xbox & Bethesda Games Showcase 2022: ecco come partecipare al FanFest

Il 12 giugno alle 22:00 si terrà l’Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, e Microsoft ha dato tutte le informazioni relative al FanFest Watch Party, evento sia virtuale che sul posto tra Los Angeles, Madrid, Toronto e Melbourne, in cui vivere appieno l’esperienza dell’evento.

Sia che si partecipi virtualmente o di persona, si avrà la possibilità di incontrare, ricevere cose interessanti (a chi non piacciono le cose gratis?), stare insieme, chiacchierare e guardare i festeggiamenti con gli amici. Ci saranno anche ospiti speciali della famiglia Xbox e Bethesda che verranno a salutare.

Cos’è l’Xbox FanFest?

Iscriversi all’Xbox FanFest è gratuito e permette ai fan di Xbox di partecipare a eventi esclusivi in persona e digitali, lotterie, merchandising e molto altro! Registrandosi a Xbox FanFest, si sbloccano eventi esclusivi della comunità, promozioni ed esperienze digitali curate solo per voi.

Come posso partecipare?

Il succo è: iscriviti come fan di Xbox FanFest sul sito ufficiale di Xbox FanFest per sbloccare il tuo accesso esclusivo. Accedi per partecipare virtualmente o partecipa per vincere l’accesso di persona se vivi in una delle regioni che ospitano un evento di persona.

Come guardare virtualmente

Basta iscriversi per godersi l’Xbox FanFest Virtual Watch Party comodamente da casa – o ovunque tu sia. Basta iscriversi sul sito di FanFest. La settimana dell’evento, riceverai un’e-mail con un link per accedere all’evento.

Come partecipare di persona

Se vivi in una delle aree in cui Xbox ospita un evento di persona, avrai la possibilità di partecipare per vincere due biglietti gratuiti. Dovrete registrarvi sul sito web di FanFest e selezionare “opt in” per il watch party a cui avete diritto. Il periodo di iscrizione termina alle 23:59 PT del 10 maggio 2022. Qui potete vedere le regole ufficiali.

Visita il sito di Xbox FanFest per registrarti e rimanere informato su tutto ciò che riguarda i watch party. Non vediamo l’ora di vedervi il 12 giugno per lo Showcase di Xbox e Bethesda!

Qui sotto il logo dell’Xbox & Bethesda Games Showcase 2022