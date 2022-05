Dead or Alive: il settimo capitolo era in sviluppo

Non è una sorpresa che gli sviluppatori a volte decidano di non rilasciare un titolo, e Dead or Alive non fa eccezione. Il picchiaduro della compagnia sviluppatrice Team Ninja ha avuto una notevole storia per via dei suoi “particolari” personaggi, e si tratta di un franchise risalente al lontano 1996, quindi ricco di storia e cultura videoludica. L’ultimo titolo ad essere uscito è il sesto capitolo, eppure è stato rilevato che fino a qualche tempo fa si pensava di realizzare anche un settimo capitolo, ma non tutto va nel verso giusto. Hiroaki Morita di Team Ninja è andato su Twitter e ha rivelato che dopo il lancio di Dead or Alive 6, un piccolo team dello studio era concentrato sul rilascio di piccoli aggiornamenti per il gioco, nonché sullo sviluppo di Dead or Alive 7. Quest’ultimo, tuttavia, alla fine è stato cancellato quando Yohei Shinbori, un membro chiave del team creativo della serie, si è ritirato, e da allora ne sono conseguiti una serie di problematiche che hanno portato all’arresto dello sviluppo. Ciononostante, è bene puntualizzare che questo non significa la fine definitiva del franchise, ma semplicemente la serie avrà bisogno di nuove idee per permettere ai propri fan di godere ancora una volta di questo spettacolare picchiaduro.