Sonic the Hedgehog 2: incassi da capogiro per il film

Quando tutti vi dicono che Sonic the Hedgehog 2 è stato un grande film, non lo dicono per essere leggeri. L’opera cinematografica realizzata dalla Paramount Pictures, con grandi e storici attori come Jim Carrey e Ben Schwartz, ha realizzato degli incassi da record: infatti, ha registrato al botteghino un totale di 331,64 milioni di dollari, superando il record di 319,71 milioni di dollari del precedente film. Questi numeri, badate bene, continueranno ad aumentare, specialmente quando le versioni per CD e blue-ray verranno distribuite in seguito, siccome non rimarrà un’esclusiva dei cinema, e quest’anno il riccio di SEGA si sbizzarrirà come non mai in diversi videogiochi e altre serie televisive. Infatti, di seguito vi riportiamo tutto quello che verrà rilasciato di ufficiale riguardante il riccio blu:

Verrà pubblicato in anteprima mondiale SONIC PRIME, su Netflix. Dopo il 2023: Prevista l’uscita del terzo lungometraggio e live-action della serie di Sonic con Paramount+.

Questo è tutto, ma vi ricordiamo di essere sempre sull’attenti per qualunque notizia riguardante Sonic the Hedgehog 2 e il possibile terzo capitolo della serie.