Unpacking: in arrivo il 10 maggio su PlayStation

Abbiamo finalmente la data di uscita ufficiale in cui verrà rilasciato Unpacking su PlayStation 4 e PlayStation 5, il celebre gioco in cui si spacchettano e impacchettano cose in fretta e furia sviluppato da Witch Beam. La data di uscita è il 10 maggio per entrambe le console, e la conferma è definitiva. Ma che cos’è Unpacking, nello specifico? Si tratta di un gioco zen sull’esperienza familiare di estrarre oggetti dalle scatole e inserirli in una nuova casa. In parte puzzle a blocchi, in parte decorazione per la casa, siete invitati a creare uno spazio abitativo soddisfacente mentre imparate gli indizi sulla vita che state impacchettando. Nel corso di otto traslochi, vi viene data la possibilità di provare un senso di intimità con un personaggio che non vedete mai e una storia che non vi è mai stata raccontata. Tra gli elementi chiave, abbiamo:

Disimballare una casa, da una singola camera da letto a un’intera casa. Gameplay meditativo senza timer, metri o punteggi.



Esplora gli ambienti domestici con tutti i loro angoli e fessure mentre impili i piatti, appendi gli asciugamani e disponi gli scaffali.

Scopri la storia di un personaggio attraverso gli oggetti che vengono con lei in ogni nuova casa (e gli oggetti che vengono lasciati indietro).

Colonna sonora del compositore e regista audio vincitore del BAFTA Jeff van Dyck.