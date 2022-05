Warstride Challenges: arriva la prima patch

La prima patch di Warstride Challenges, il gioco super difficile con movimenti frenetici di Dream Powered Games, è stata rilasciata oggi, e porta con sé un sacco di cambiamenti importanti, oltre ad essere stato annunciato per Xbox Series X/S e PS5. In particolare, la patch aggiunge la modalità Very Hard al Capitolo 1 con 12 livelli in cui testare le proprie abilità.

L’editor di livelli ha ricevuto alcuni miglioramenti mirati al quality of life e “blocchi” aggiuntivi per la costruzione insieme a una guida per fornire suggerimenti. È stato inoltre fornito un nuovo sistema di salvataggio automatico e l’interfaccia utente della casella di conferma. La visualizzazione dei livelli scaricati è anche più semplice grazie alla finestra “Livelli di download” ed è stata rimossa l’altezza massima sulla griglia e sulla telecamera. Anche la velocità di spostamento della telecamera è stata rimossa e ora puoi vedere il nome di un creatore nella miniatura del livello. La patch in questione è veramente lunga, pertanto vi invitiamo di andare sulla loro pagina ufficiale per vedere tutti gli aggiornamenti specifici. Warstride Challenges è attualmente un’esclusiva per PC e rimarrà in accesso anticipato per circa un anno, quindi vedete di restare sintonizzati per maggiori dettagli su ulteriori aggiornamenti.