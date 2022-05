Crowns and Pawns Kingdom of Deceit: trailer di lancio per il punta e clicca

Da oggi 6 maggio è disponibile su PC (Steam, Epic e Gog), Crowns and Pawns Kingdom of Deceit, punta e clicca sviluppato da Tag of Joy e pubblicato da Thunderful.

L’avventura è ispirata a classici come Broken Sword, Monkey Island, Still Life e Syberia, e per l’occasione è stato fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Trailer che cita anche i giudizi positivi da parte di Charles Cecil, creatore dell’appena citato Broken Sword, e Bill Tiller, artista in The Curse of Monkey Island. A proposito sempre del punta e clicca di Revolution Software, il titolo è stato diretto dal lead artist del fan made Broken Sword 2.5, Sarunas Ledas.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina su Epic Games Store:

Storia e miti in un mondo moderno con luoghi reali di tutta Europa

Gioco curato dal direttore artistico di Broken Sword 2.5, l’acclamato titolo d’avventura

Classici enigmi da gioco punta e clicca in cui dovrai trovare oggetti nascosti nei bellissimi scenari, combinare con creatività gli oggetti dell’inventario, prendere scelte interessanti nei dialoghi e altro!

Stile visivo realizzato a mano che prende vita grazie a funzionalità grafiche moderne

Un mondo che reagisce alle tue scelte

Cambia l’aspetto del personaggio principale per risolvere enigmi (o per divertirti!)

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Crowns and Pawns Kingdom of Deceit.