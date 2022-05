GamesVillage rinnova il suo canale Twitch: annunciamo tutte le novità!

Twitch è sicuramente la piattaforma di intrattenimento tramite streaming più importante e più rinominata che esiste al mondo. Sono tanti gli streamer che ogni giorno intrattengono milioni di spettatori, pronti a seguire i propri beniamini e le loro attività quotidiane. Se non ne siete ancora a conoscenza (cosa mooooolto grave), anche noi di GamesVillage svolgiamo costantemente da circa 2 anni la nostra attività su tale piattaforma, ovviamente tramite il nostro canale Twitch. Nel corso dei mesi abbiamo costruito il nostro team di streamer pescando in casa nostra, formandolo grazie alla disponibilità data dai nostri redattori. Ora però abbiamo deciso di fare ancora di più, cercando di offrirvi quanto di meglio possiamo mettere a vostra disposizione in termini sia di intrattenimento, sia di informazione. Si, possiamo definire il tutto come: Canale Twitch di GamesVillage – Un Nuovo Inizio!

Il nostro canale sarà online praticamente tutti i giorni, ossia dal lunedì alla domenica! Non vi lasceremo mai soli neanche un dì! Il piatto forte saranno ovviamente i Let’s Play e i tanti gameplay che la nostra squadra di streamer è pronta ad offrirvi. Ne avremo per tutti i gusti e tutte le esigenze: titoli competitivi, single player, horror, sportivi, racing, sparatutto, horror, indie, mobile e altro ancora… ah, non mancheranno neanche i consueti unboxing. Ogni giorno ci sarà almeno una diretta Let’s Play pronta ad intrattenervi. Vi invitiamo dunque a controllare il nostro palinsesto settimanale, che verrà aggiornato ogni lunedì mattina. Lo trovate nella parte inferiore del player.

Ma chi sono i redattori che fanno parte del nostro team di streamer? Ve li elenchiamo di seguito:

Domenico De Rosa (coordinatore editoriale di GamesVillage)

Marco Lucio Papaleo (vice-direttore di GamesVillage)

Alessandro Adinolfi (gestore dell’attività streaming)

Mattia Sergio

Salvatore Cardone

Daniele Di Clemente

Ma la grande rivoluzione del nostro canale Twitch non può che passare anche dalle nostre rubriche e dai nuovi format che vi proporremo d’ora in avanti, a cominciare dal Buongiornissimo… GamesVillage Talk!, pronto a sdoppiarsi e raddoppiare la sua presenza nel nostro palinsesto. Ma questa non è l’unica novità! GamesVillage seguirà in diretta streaming tutte le presentazioni, gli showcase e le conferenze indette dai tanti publisher e team di sviluppo di cui è composto il nostro settore, proponendo ampi pre-show e ricchi post-show. Non mancheranno ospiti d’eccezione e volti noti! Ma quali sono questi nuovi format? Ve li proponiamo subito!

GamesVillage Talk – Morning Edition

Tutti i mercoledì dalle ore 10:00

Il mercoledì mattina sarà ancora la giornata del nostro primo GamesVillage Talk, che in versione mattutina si concentrerà sugli argomenti più importanti emersi negli ultimi giorni pre-talk. A presentare il GV Talk – Morning Edition saranno il nostro coordinatore Domenico De Rosa e Mattia Sergio, che selezioneranno un argomento principale e vari argomenti secondari (quando sarà il caso). Verrà dato spazio anche agli spettatori che seguiranno il Talk, che potranno interagire con i nostri redattori tramite la chat del canale, ponendo domande o dando le loro opinioni sugli argomenti che tratteremo. Di seguito il logo ufficiale del format!

GamesVillage Talk – Night Edition

Tutti i venerdì dalle 21:30

L’appuntamento con il Talk di GamesVillage raddoppia. Ogni venerdì sera Marco Lucio Papapelo (MLP) e Alessandro Adinolfi si riuniranno nel GamesVillage Talk – Night Edition in quello che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio corner virtuale, dove si parlerà a ruota libera di tutto ciò che riguarda il mondo videoludico e non. E quando sarà possibile, a fare loro compagnia ci sarà anche qualche ospite.

Lunch Break con GamesVillage

Un giorno alla settimana dalle 13:15

Ebbene si! Abbiamo deciso di condividere insieme a voi la nostra pausa pranzo, in quello che sarà un vero e proprio format “Food & Drink”! Lunch Break con GamesVillage riunirà i nostri redattori e la nostra community in una tavola virtuale, dove consumeremo insieme il pranzo parlando di videogame (e non) o delle nostre attività lavorative post-cibo. E anche se l’eruttazione non sarà libera, digeriremo il pranzo tra trailer, gameplay e spiegazioni culinarie. E ovviamente, gli spettatori potranno mangiare con noi (da casa vostra eh) e dirci quali prelibatezze stanno consumando mentre si trovano ancorati allo streaming. Ah, di tanto in tanto, potrete trovare anche ospiti speciali seduti alla nostra tavola virtuale! E si, abbiamo un logo ufficiale anche per questo format!

Infine, anche tutte le nostre grafiche hanno subito un update, con l’intera interfaccia del canale che ha ricevuto numerosi cambiamenti. Avrete un impatto diverso e più moderno quando aprirete il nostro canale Twitch! Si, abbiamo eliminato tutte le vecchie immagini e i vecchi loghi, perché anche l’occhio vuole la sua parte!

Dunque, la rivoluzione sul nostro canale Twitch parte ufficialmente da oggi e tutti i nostri spettatori ne faranno parte. Per poter interagire con noi attraverso la nostra chat, vi chiediamo quanto meno di lasciare il “follow“, mentre sarete voi a decidere se attivare o meno le notifiche, cliccando sul cuoricino viola. Fatto ciò, saprete sempre quando il canale sarà online! Se ciò che vi proponiamo sarà di vostro gradimento, potrete abbonarvi al canale Twitch di GamesVillage per darci tutto il vostro supporto.

Ecco come sarà possibile supportarci:

Donando gratuitamente il vostro abbonamento mensile Twitch Prime al nostro canale Abbonandovi mensilmente al costo di 3.99 euro al mese Donando l’abbonamento mensile agli altri spettatori in chat

Infine, vi ricordiamo che è possibile seguire GamesVillage anche tramite la nostra pagina Facebook e il nostro profilo Instagram. Ah, a breve sbarcheremo anche su un nuovo social! Adesso tocca a voi iniziare a seguire le nostre attività streaming su Twitch, perché un canale non è nulla senza la sua community! E voi siete pronti a far parte della nostra?