Devolver Digital: sconti fino al 90% su Steam

Sono partiti su Steam gli sconti targati Devolver Digital. I giochi del publisher texano saranno infatti in offerta anche fino al 90% sulla piattaforma di Valve. Gli sconti andranno avanti fino al 16 maggio.

Le offerte annuali di Devolver Digital presentano giochi anche nuovi presi dalla lunga lista dell’etichetta, tra cui Shadow Warrior 3 e Weird West ad uno sconto rispettivamente di 40% e 25% Entrambi i giochi hanno anche ricevuto aggiornamenti appetitosi; in Shadow Warrior 3 sono state introdotte skin aggiuntive per le armi e una nuovissima modalità Eroe, mentre l’aggiornamento Snake-In-My-Boot di Weird West include nuove meccaniche, sistemi revisionati e tutta una serie di correzioni e miglioramenti.

In più ci sono anche i titoli premiati e acclamati del 2021, come Inscryption (30% di sconto), Death’s Door (40% di sconto) e Loop Hero (67% di sconto) che sono disponibili con sconti altrettanto premiati e acclamati dalla critica, mentre la sensazione VR Tentacular ha abbassato il suo prezzo del 20%. Anche Hotline Miami è in saldo, perché incredibilmente (gli sviluppatori ci scherzano su), ci sono ancora persone nel mondo che non ci hanno giocato. Gente molto infelice.

“I consumatori possono depositare la loro valuta preferita in cambio di beni digitali durante il Devolver Digital Publisher Weekend su Steam dal 5 maggio al 16 maggio.”

Qui sotto potete vedere il tweet, qui invece, la pagina su Steam con tutti gli sconti del publisher.

The Devolver Digital Publisher Sale is live on Steam with up to 90% off!

Come get some new toys.https://t.co/HDI2atG4ck pic.twitter.com/IZHT3f4rHg

— Devolver Digital (@devolverdigital) May 5, 2022