Outward Definitive Edition: ecco la data su PC e next-gen

Outward Definitive Edition sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 17 maggio 2022. Dopo l’annuncio della nuova edizione, è stata dunque svelata la data d’uscita.

La Definitive Edition di Outward consente ai giocatori esperti di riscoprire il gioco base con entrambi i DLC, “Three Brothers” e “The Soroboreans”, insieme tanti nuovi contenuti e aggiornamenti.

Durante il vostro viaggio sperimenterete incontri unici, e nemici pericolosi, mentre esplorerete i sotterranei attraversando il vasto mondo che vi si aprirà di fronte: è stato anche svelato un nuovo trailer, che mostra il mondo attraverso gli occhi di un avventuriero esperto, e che potete vedere in fondo alla notizia.

Per i nuovi giocatori che intraprendono questo viaggio per la prima volta, è un’occasione d’oro per tuffarsi a capofitto in tutte le avventure che il magico mondo di Aurai ha da offrire, sia come esperienza in single-player che in coop con un amico.

Come avventuriero, non dovrete solo nascondervi o difendervi da creature minacciose, ma anche affrontare le pericolose condizioni ambientali, proteggervi dalle malattie infettive, assicurarvidi dormire a sufficienza e rimanere idratato. Intraprendete pericolose spedizioni attraverso terre selvagge per raggiungere nuove città, svolgere svariate missioni e scoprire dungeon nascosti pieni di nemici formidabili.

A complicare le cose c’è la “Corruption”, un materiale tossico che si diffonde attraverso la terra che può essere meglio descritto come radioattività dell’anima. Trovato naturalmente nella terra, la sua distribuzione è stata concentrata e ampliata dopo che è stato lanciato l’incantesimo Scourge, che ha distrutto città e creato mostri ancora più pericolosi.

Queste e molte altre sfide attendono tutti gli avventurieri che osano avventurarsi nelle terre selvagge e nelle città che il mondo di Outward ha in serbo per loro. I giocatori che possiedono già il gioco base e il DLC Three Brothers possono riscattare una copia gratuita della Definitive Edition.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.