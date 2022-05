Trek to Yomi: pubblicato il live action trailer

Da ieri 6 maggio è disponibile Trek to Yomi, action ispirato alla cinematografia giapponese (ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione), sviluppato da Leonard Menchiari e Fying Wild Hog. Il publisher Devolver Digital ha appena pubblicato un trailer live action, che si rifà proprio a quel mondo cinematografico appena citato, che potete vedere in fondo alla notizia. Il direttore creativo Menchiari ha girato questo filmato in collaborazione con Lazerbot Films proprio per celebrare il lancio del gioco.

Queste le caratteristiche del titolo:

Un’avventura cinematografica

Inquadrature mozzafiato e scenari spettacolari nello spirito dei classici film di samurai creano una vera esperienza cinematografica in Trek to Yomi.

Inquadrature mozzafiato e scenari spettacolari nello spirito dei classici film di samurai creano una vera esperienza cinematografica in Trek to Yomi. Combattimenti ricchi di stile

Affronta spadaccini malvagi e creature sovrannaturali con un sistema di combattimento fluido basato sulle tradizionali armi dei samurai.

Affronta spadaccini malvagi e creature sovrannaturali con un sistema di combattimento fluido basato sulle tradizionali armi dei samurai. Narrazione mitica

Vivi l’appassionante storia di Hiroki: la sua lotta contro le forze del male e il suo eroico ritorno per mantenere l’antica promessa di salvare i concittadini.

Vivi l’appassionante storia di Hiroki: la sua lotta contro le forze del male e il suo eroico ritorno per mantenere l’antica promessa di salvare i concittadini. Colonna sonora esaltante

L’azione spericolata e i momenti più riflessivi sono commentati da una colonna sonora che infonde vita agli scenari del Giappone feudale.

Potete vedere qui sotto il trailer live action di Trek to Yomi. Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, anche tramite Game Pass.