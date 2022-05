Disponibile la skin di Scarlet Witch su Fortnite

Il film di Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen Doctor Strange: Multiverso della Follia è recentemente arrivato nelle sale di tutto il mondo, e per celebrare il tanto atteso lancio di questo film Marvel, Epic Games ha aggiunto Scarlet Witch al suo roster in continua espansione di personaggi in Fortnite.

Scarlet Witch (conosciuta anche come Wanda) è ora disponibile nel negozio di oggetti di Fortnite. Oltre alla sua skin, il negozio di oggetti presenta anche il Bling del mantello di Wanda a tema Scarlet Witch, il piccone Chaos Hand, un Emote per la manipolazione dell’energia psichica e una nuova schermata di caricamento Through the Mirror Dimension. I giocatori possono acquistare la skin del personaggio insieme al Back Bling per 1.500 V-Bucks, mentre il set completo vi costerà 1.800 V-Bucks.

Questo arriva poco dopo che Fortnite ha aggiunto anche la skin del personaggio di Doctor Strange con il Battle Pass del Capitolo 3 Stagione 2. Per quanto riguarda Fortnite stesso, Epic Games ha portato il suo battle royale su Xbox Cloud Gaming e anche questo senza la necessità di investire in alcun abbonamento.