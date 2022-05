Activision Blizzard assume Jessica Martinez nel ruolo di Head of Culture

Dopo una raffica di cause legali nel corso dell’ultimo anno, Activision Blizzard ha iniziato ad apportare modifiche alla sua struttura aziendale, e lo studio di Irvine ha ora nominato il suo primo Head of Culture, Jessica Martinez.

Avendo una vasta esperienza alla Disney di circa 14 anni come capo del personale, il ruolo della Martinez alla Blizzard Entertainment comporterà l’attuazione di una strategia culturale dello studio, lavorando con i capi della società e cambiando i suoi programmi di sviluppo del talento. Martinez ha detto che vuole creare un ambiente people-first dove tutti si sentono sicuri e apprezzati, che alla fine aiuterà sia il datore di lavoro che i dipendenti ad avere un rapporto ancora più sano.

Ecco le dichiarazioni di Jessica Martinez:

Quando si crea un ambiente in cui i team si sentono sicuri, apprezzati e lavorano insieme verso uno scopo condiviso, tutti prosperano, i dipendenti, i giocatori e il business

Questo arriva poco dopo l’assunzione da parte di Activision Blizzard di Kristen Hines come primo Chief Diversity Offer, come mezzo per combattere i molti problemi sul posto di lavoro che affliggono l’azienda. Per quanto riguarda il CEO Bobby Kotick (che è stato recentemente citato in giudizio dalla città di New York), i rapporti hanno suggerito che Microsoft non ha discusso questa particolare questione.