Xbox sarà presente alla gamescom 2022?

Anche se l’E3 non si farà in alcun modo, la metà di giugno sarà ancora una volta segnata da grandi annunci da parte di aziende di tutti i settori. Microsoft lo farà ancora una volta con la propria vetrina in stile E3, con l’Xbox and Bethesda Games Showcase fissato per il 12 giugno, anche se c’è una buona probabilità che la società avrà ancora di più da mostrare nei mesi successivi.

La Gamescom, per esempio, tornerà quest’anno, con un evento ibrido fisico e digitale fissato per la fine di agosto, e sembra che Microsoft sarà presente alla kermesse. Durante un recente episodio del podcast Xbox Two, il giornalista Jez Corden ha detto che, sulla base di ciò che ha sentito, Xbox “potrebbe” essere anche alla Gamescom e avrà “una sorta di presenza”.

Questo, naturalmente, potrebbe significare qualsiasi cosa, e la presenza di Xbox alla Gamescom non è la cosa più rara al mondo. Detto questo, se dobbiamo presumere che lo showcase del mese prossimo sarà pieno di annunci e aggiornamenti, è possibile, come accenna Corden, che alcune cose siano focalizzate per essere mostrate anche per la Gamescom.

La Gamescom 2022 è fissata per il 24-28 agosto, il che significa che le informazioni sull’evento cominceranno ad arrivare tra poche settimane, quindi in un modo o nell’altro, lo sapremo con certezza abbastanza presto. Restate sintonizzati fino ad allora per ulteriori dettagli.