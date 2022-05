Xbox: possibile servizio streaming in arrivo

Si potrebbe dire che Xbox non stia solo cercando di attrarre l’utenza a sé: sta anche cercando di andare ovunque si trovi l’utenza. I piani della casa di Microsoft, infatti, hanno incluso anche lo sviluppo di applicazioni di streaming per le Smart TV e la creazione di dispositivi di streaming.

Questi ultimi potrebbero prendere una forma simile a quella di un Fire Stick di Amazon o di un Roku che permetta di giocare in streaming, via cloud. Tale dispositivo dovrebbe supportare “servizi di film e TV” e, naturalmente, giochi in cloud, inclusi quelli su Game Pass.

L’idea balenava nella mente di Phil Spencer già dal 2020, e più di recente la CVP di Xbox Elisabeth Hamren ha reiterato l’interesse della compagnia nell’ “estensione dell’esperienza di Xbox su più dispositivi”, inclusi “dispositivi di streaming singoli che si possono attaccare a una TV o un monitor”.