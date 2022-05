Halo Infinite: il battle pass della stagione 2 ha dei problemi

Il sistema di battle pass di Halo Infinite è relativamente unico rispetto ai suoi concorrenti, ma ciò ha anche portato a un grosso problema recentemente, in concomitanza con la stagione 2 del competitivo. Siccome il multiplayer del titolo è gratuito, è un affare straordinario, ma che alla fine ha avuto un costo. Dato che è gratuito, 343 Industries ha dovuto monetizzare in altri modi tramite battle pass e microtransazioni. Sono per lo più innocui, ma alcuni dei sistemi che li circondano sono problematici, ad esempio, salire di livello nel gioco è in gran parte incentrato su sfide giornaliere e settimanali. Non importa quanto bene ti esibisci in una partita, tutto ciò che conta è che svolgi le sfide casuali, il che può essere davvero odioso.

Le cose stanno solo peggiorando, anche se forse involontariamente. Con l’arrivo della stagione 2, alcuni hanno notato uno strano cambiamento; dall’uscita dell’update, 343 Industries ha promesso la possibilità di poter aumentare di livello i battle pass anche dopo la fine della stagione. Quindi, i possessori del pass di battaglia della prima stagione possono ancora completarlo se lo desiderano. Tuttavia, è stata presentata una barriera; coloro che possiedono il battle pass ora dispongono di uno slot di sfida in più per aiutarli a salire di livello più velocemente, ma è svanito per i possessori della prima stagione e ora viene loro detto che devono acquistare il battle pass della stagione 2 per ripristinare questo slot. Ciò ha causato un po’ di frustrazione ai giocatori dato il sistema di livellamento ottuso, ma non è chiaro se sia intenzionale. Potrebbe esserci un problema nell’assicurarsi che il quarto slot di sfida rimanga aperto durante il trasferimento in una nuova stagione o qualcosa del genere, oppure potrebbe benissimo essere un modo per assicurarsi che i giocatori acquistino il prossimo battle pass. Ad ogni modo, sta causando molti mal di testa tra i fan, e speriamo che sistemino il prima possibile su Halo Infinite.