Project Belfry: nuove informazioni sul gioco di Stoic Studio

Anche con il gran numero di giochi in arrivo attualmente confermati in fase di sviluppo sotto lo stendardo di Xbox Game Studios, ce ne sono molti altri che non sono stati ancora svelati ufficialmente. Uno di questi, Project Belfry, è apparso per la prima volta nei rapporti l’anno scorso. Secondo quanto riferito, sviluppato dallo sviluppatore di The Banner Saga, Stoic Studio, il gioco è stato descritto come un gioco d’azione a scorrimento laterale con uno stile artistico in stile Princess Mononoke.

Ora, potrebbero essere emersi nuovi dettagli su di esso. In un recente episodio del podcast Xbox Two, il giornalista Jez Corden ha parlato di più del gioco, dicendo che il gioco avrà una sorta di componente cloud, un gameplay multiplayer e una sorta di hub sociale simile a Destiny. Per quanto riguarda il multiplayer, Corden non è sicuro se sarà cooperativo o competitivo. Nel frattempo, Stoic Studio ha recentemente pubblicato anche un nuovo annuncio di lavoro (tramite @IdleSloth84 su Twitter), che sembra suggerire che il gioco avrà anche elementi di gioco di ruolo, con menzione di “allocazione di bottino e ricompense” nell’annuncio di lavoro, che menziona anche ” Esperienza di gioco MMO o ARPG” come uno dei suoi requisiti. Secondo l’annuncio, il gioco avrà anche una difficoltà crescente del nemico, mentre il richiedente sarà anche responsabile di “lavorare con l’ARPG per definire tutte le armi, l’equipaggiamento e gli aspetti specifici”.

È interessante notare che Corden menziona anche che Project Belfry è in fase di sviluppo dal 2019, il che, a sua volta, significa che ci sono buone probabilità che finisca per essere rivelato presto e potrebbe anche essere lanciato quest’anno.