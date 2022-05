Gotham Knights: la modalità cooperativa avrà 4 giocatori

Molti vorranno giocare a Gotham Knights come un gioco puramente per giocatore singolo, ma per lo stesso motivo ci saranno molti giocatori che vorranno affrontarlo con un altro giocatore al loro fianco. Quando il gioco di ruolo d’azione open world è stato annunciato per la prima volta, lo sviluppatore WB Games Montreal ha confermato che avrebbe supportato solo la modalità cooperativa per 2 giocatori. Dato che ci sono quattro personaggi giocabili nel gioco, è stata accolta con una certa confusione e critica. Sembra, tuttavia, che l’anno aggiuntivo trascorso dallo sviluppo del gioco abbia dato al suo sviluppatore il tempo di apportare alcuni miglioramenti: ma di quali tipi di update stiamo parlando? Ebbene, sembra che secondo la pagina del PlayStation Store di Gotham Knights, il titolo supporterà la modalità cooperativa a 4 giocatori. Ovviamente, ufficialmente, questo deve ancora essere confermato, e vale la pena ricordare che questo potrebbe riferirsi a una modalità separata che consente a quattro giocatori, piuttosto che l’intera campagna è giocabile in modalità cooperativa a 4 giocatori. Se tutto va bene, ne sapremo di più in un modo o nell’altro abbastanza presto. Il gioco uscirà quest’anno e probabilmente nuove informazioni verranno condivise presto, specialmente con il Summer Game Fest in arrivo tra un mese.