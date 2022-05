Starfield: pubblicata una nuova concept art

La Giornata Nazionale dello Spazio viene celebrata il primo venerdì di maggio di ogni anno, che era il 6 maggio di quest’anno, e, naturalmente, come sviluppatori dell’attesissimo gioco di ruolo spaziale in arrivo Starfield, anche Bethesda ha colto l’occasione mostrando un nuovo concept art per il titolo in arrivo. Precedentemente sono già stati mostrate diverse immagini e trailer della build dell’IP in arrivo.

L’Xbox e Bethesda Games Showcase è fissato per il 12 giugno, dove molto probabilmente Starfield sarà al centro della scena. La concept art mostra un personaggio che cammina attraverso una grotta vestito con una tuta ambientale, con quelli che sembrano insetti bioluminescenti volanti che svolazzano e un robot in bilico che illumina il percorso in avanti. Il robot, in particolare, potrebbe essere di qualche interesse: potrebbe essere questo il nostro primo sguardo al nostro secondo compagno robotico nel gioco?

Di seguito la dichiarazione di Bethesda:

In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea qualsiasi personaggio desideri ed esplora con una libertà senza pari. Sfruttando la potenza della tecnologia di nuova generazione e costruito sul nuovissimo Creation Engine 2, Starfield ti porta in un viaggio nello spazio mentre ti sforzi di rispondere al più grande mistero dell’umanità.

20 anni prima dell’inizio del gioco, le due più grandi fazioni dei Sistemi Settled, le Colonie Unite e il Collettivo Freestar, hanno combattuto la sanguinosa Guerra delle Colonie. I giocatori assumono il ruolo di una nuova recluta in un’organizzazione chiamata Constellation, che è in missione per scoprire i misteri della galassia. Il gioco di fantascienza si svolge nell’anno 2330, in una tasca relativamente piccola della Via Lattea, in un’area che si estende all’esterno del nostro sistema solare per circa 50 anni luce.

Starfield verrà lanciato l’11 novembre per Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.