The Future You’ve Been Dreaming Of: ecco il trailer di debutto

Il gioco in uscita il 19 maggio per Nintendo Switch fa ufficialmente il suo debutto e si mostra in un elettrizzante trailer. The Future You’ve Been Dreaming Of è life simulator ed ha come protagonista una studentessa universitaria, Sachi Usui (doppiata da Yuuki Takada), con le idee non molto chiare sul futuro da intraprendere.

Sul sito ufficiale è possibile trovare tutte le informazioni su The Future You’ve Been Dreaming Of, ma a grandi linee si occuperà appunto di seguire la vita di Sachi. Il precedente appartamento della ragazza viene demolito e la giovane studentessa sarà temporaneamente trasferita in un una stanza sotto la supervisione di un apprendista di nome Zashiki-Warash.

Nonostante le innumerevoli sfortune che le capitano nel corso dell’avventura, il suo carattere luminoso e positivo resterà invariato, rendendo così il titolo un gioco positivo e rilassante. Ci sono in totale 20 finali, ciascuno personalizzato e basato sui paramenti finali di Sachi; ma sarà responsabilità del giocatore guidarla verso il futuro che ha sempre desiderato.

Insomma, i giocatori Nintendo possono ritenersi davvero soddisfatti visti gli annunci degli ultimi giorni per la loro console preferita. Lo sapevate, infatti, che il meraviglioso gioco free-to-play Genshin Impact annunciato per Switch ( e di cui si erano perse le tracce) è stato confermato essere tutt’ora in lavorazione?