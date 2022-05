Xenoblade Chronicles 3: pubblicati nuovi trailer

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato all’inizio di quest’anno con una data di uscita a settembre, ma Nintendo ha annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo d’azione arriverà effettivamente un po’ prima del previsto. Recentemente l’azienda ha annunciato la data di uscita per il titolo che sarà disponibile dal 29 luglio. In vista della grande uscita, il suo account social giapponese ufficiale, su Twitter, ha condiviso nuove clip di gameplay e filmati. Di recente, per il gioco, è stata rivelata la dimensione del file download. Di seguito riportiamo i testi:

C’è un po’ di storia tra la squadra di Noah ed Ethel di XenobladeChronicles3. Quando erano tutti molto più giovani, Ethel li ha salvati da un attacco di Agnian. Da allora, Noah e i suoi amici l’hanno ammirata, quindi perché ora li vede come nemici? Comandante militare della Colonia 4 di Keves. Impugnatura doppia con una spada sottile.

Potete cambiare tra Noah o gli altri in qualsiasi momento mentre siete in movimento. Passate al tuo membro del gruppo preferito e spostatevi per il campo!

Di seguito l’annuncio del nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles dal Nintendo Direct:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore Monolith Soft. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio nel tumulto tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderà parte a una grande storia con la vita come tema centrale. Esplorate un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Xenoblade Chronicles 3 verrà lanciato il 29 luglio in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.