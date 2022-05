PlayStation 5: tutti i giochi che potrebbero essere in lavorazione

Nel corso dell’ultimo periodo sono trapelati tramite numerosi insider, i titoli di diversi giochi che dovrebbero essere in lavorazione per PlayStation 5 e, grazie all’utente Twitter Zuby_Tech, ne abbiamo una lista definitiva e piuttosto attendibile.

I fortunati possessori di PlayStation 5 si sono detti spesso parzialmente delusi dalla scarsa quantità di titoli in uscita per la console di nuova generazione e, anche, per la poca sfruttabilità dei titoli già usciti in base alle prestazioni della console Sony.

In base a questa lista, però , le speranze dei giocatori non dovrebbero essere disattese; ed ecco infatti cosa probabilmente potrebbe aspettare ai fruitori nel prossimo futuro

Remedy: Remedy Entertainment (Control): pare stia lavorando ad un titolo esclusivo per PlayStation5. Le voci su questo progetto partono da diversi anni addietro quando Shuhei Yoshida ( Head di PlayStation Indies) fece visita alla famosa casa sviluppatrice di videogame.Tali voci di corridoio furono poi praticamente confermate quando Alexis Guariguta ( uno dei produttori principali di Remedy)aggiunse XDEV ( ala di PS che collabora con gli studi per creare esclusive PS) +CODEV ai suoi progetti.

Kojima Productions : Al di la dei sussurri mai sopiti sulla realizzazione di un nuovo Silent Hill finanziato da Sony, pare che diversi videogame siano in fase di produzione presso Kojima, partendo da un sequel di Death Strading confermato dallo stesso Kojima che si è detto impegnato nella revisione della sceneggiatura.

Arrowhead Game Studios : gli studios, tempo addietro, annunciarono di essere in lavorazione ad un gioco cooperativo in terza persona per nuova generazione; vi fu anche una fuga di notizie di Geforce , le quali affermavano che Helldrivers2 potrebbe essere in fase di sviluppo.

Camouflaj : lo studio dietro l’acclamato Iron Man VR sta assumendo per un nuovissimo gioco AAA.

Square Enix : voci di corridoio lo dicono a lavoro su un titolo non ancora annunciato

First Contact Entertainment : da quanto dichiarato sta lavorando “ ad un entusiasmante progetto di nuova generazione”

White Moon Dreams : sarebbe al lavoro su un nuovo titolo per PlayStation VR2

Capcom : al lavoro su Street Fighter 6 e Re 4 Remake

Lucid Games & Wushu Studios : forse è in progetto un titolo Motorstorm ma non si hanno molte informazioni.

Atlus : secondo quanto trapelato, Persona 6 potrebbe essere esclusiva temporale PlayStation

Virtuos : Metal Gear Solid Remake probabilmente in sviluppo

From Software : come da rapporti, sta lavorando a un’esclusiva PlayStation

nDreams :secondo quanto trapelato sarebbe al lavoro su un sequel di Fracked

Team Ninja : in lavorazione Nioh 3

Marvel Games: molto probabilmente a lavoro su un titolo PlayStation VR, come da annunci di lavoro.

Insomma, i titoli non sono di certi pochi; ovviamente è necessario aspettare le conferme ufficiali, nel frattempo però lo sapete che Unpacking ha una data ufficiale per le console Sony?