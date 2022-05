Lost Ark: il primo legion raid di Valtan arriva a fine mese

Nella rivelazione della road map, Smilegate aveva dichiarato che mentre il primo Legion Raid di Lost Ark era ancora programmato per l’uscita di maggio, le cose potrebbero comunque cambiare a seconda dei progressi del giocatore e del desiderio degli sviluppatori di consentire ai giocatori di progredire al proprio ritmo. Al momento, sembra che il Legion Raid sia ancora programmato per questo mese, poiché l’ultimo post di aggiornamento riguarda molti nuovi contenuti in arrivo a maggio.

Valtan è il primo Legion Raid che vedremo in Lost Ark e i giocatori avranno bisogno di un livello oggetto minimo di 1415 per provare la modalità Normale e 1445 per provare la modalità Difficile. Di seguito una descrizione del nuovo evento:

Valtan introdurrà il primo Legion Raid nella versione occidentale di Lost Ark. I Legion Raid sono difficili attività di squadra che richiedono il lavoro di squadra per comprendere ed eseguire la strategia necessaria per contrastare le caratteristiche, abilità e meccaniche uniche di ogni Legion Commander. Poiché i Legion Raid sono impegnativi e richiedono tempo, ci sono cancelli (o checkpoint) che salveranno i progressi del giocatore mentre avanza attraverso il Raid. Valtan è un raid della Legione a otto giocatori, ha 2 cancelli e introduce una serie di nuove meccaniche. I giocatori dovranno essere di livello oggetto 1415 per tentare la difficoltà normale e 1445 per quella difficile. Il Valtan Legion Raid introdurrà anche una nuova rarità per l’equipaggiamento: “Relic”. L’equipaggiamento delle reliquie può essere realizzato con i materiali guadagnati nel raid. Fornisce bonus di armature e armi di maggiore impatto, oltre a bonus di statistiche più grandi e più nodi di incisione sugli accessori.

