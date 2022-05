Unpacking: in arrivo su console PlayStation domani

Unpacking, il titolo chill di Witch Beam sull’unboxing e l’organizzazione degli oggetti, uscirà, come già annunciato in passato, domani su PlayStation 4 e PlayStation 5 secondo il PlayStation Blog. Pubblicato da Humble Games, è attualmente disponibile per Xbox One, Nintendo Switch e PC.

La premessa di base di Unpacking è che “Gli oggetti raccontano storie”. Mentre disimballi gli oggetti dalle scatole e li disponi in modo simile a un puzzle su tavoli e scaffali, impari anche di più sul tipo di persona che li possiede. Ci sono otto traslochi in totale, da una singola stanza dell’università a un’intera casa mentre la vita di quella persona si svolge davanti a te (con una colonna sonora del compositore vincitore del BAFTA Jeff Van Dyck che crea l’atmosfera).

Unpacking sarà disponibile anche in versione fisica su Nintendo Switch, PS5 e PS4 per gentile concessione di Limited Run Games. Questi includono una custodia da collezione che si adatta al motivo del gioco.