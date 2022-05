Star Citizen: il nuovo trailer riguarda la grafica

Cloud Imperium Games, sviluppatore di Star Citizen, ha rilasciato un video che riguarda la grafica del gioco. Nella presentazione sono stati approfonditi vari argomenti sia dal punto di vista della grafica sia del motore usato per la realizzazione del titolo. Inoltre è stato posta particolare attenzione alla transizione in corso per il renderer Gen12 e i miglioramenti delle prestazioni. Ricordiamo che l’ultimo trailer si concentrava sui combattimenti spaziali. Di seguito una panoramica del titolo:

Star Citizen è un MMO sviluppato da Cloud Imperium Games per PC. Il gioco sarà costituito da due diversi rami: Star Citizen, un universo persistente nel quale il giocatore sarà libero di esplorare, commerciare e combattere con centinaia di migliaia di utenti in tutto il mondo su un unico server centrale, e Squadron 42, cioè la campagna in multiplayer limitato con una trama ed un finale. La pre-produzione del gioco è iniziata nel 2010, sebbene il titolo sia stato annunciato soltanto nel 2012 tramite un crowdfunding su Kickstarter che ha ottenuto grande successo, raccogliendo oltre 3,7 milioni di dollari. Il rilascio del gioco era inizialmente previsto per il 2014, ma è stato più volte rimandato.

Immaginate un universo che combina la libertà di esplorazione, il brivido del combattimento e la sfida unica di costruire una vita nello spazio. Star Citizen mette il controllo definitivo nelle mani del giocatore, che voi stiate facendo il lavoro come trasportatore di merci, esplorando la vastità dello spazio o guadagnando da vivere al di fuori della legge, navigherete attraverso modi generati proceduralmente e realizzati a mano mondi e potrete interagire con una varietà di personaggi.

Star Citizen è in fase di sviluppo attivo per PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.