Century Age Of Ashes: il trailer mostra una nuova mappa

Valkürian Sanctuary è la nuova mappa in arrivo il 15 giugno su Century Age of Ashes con il lancio della Stagione 1: A Shadow Over Skeld.

Il titolo che permette al giocatore di destreggiarsi in spettacolari combattimenti tra draghi PvP di Playwing Century: Age Of Ashes, venne lanciato per PC alla fine dell’anno scorso, ma sta per atterrare anche su Xbox e, come era prevedibile, questo rilascio includerà una serie di contenuti tra cui una nuova mappa. Per l’occasione ormai imminente, Playwing ha rilasciato un trailer che ci permette, appunto, di dare un primo sguardo alla nuova mappa in arrivo: Valkürian Sanctuary.

Non ci sono ovviamente molti dettagli riguardanti questa novità, tuttavia tramite il trailer è facilmente intuibile il mix di in aeree con ostacoli intervallata in un volo più libero in aeree più aperte, rendendo così l’esperienza di gioco, senza ombra di dubbio, molto immersiva e per nulla noiosa.

Century Age è disponibile per PC, Xbox Series X/S e Xbox One e verrà lanciato anche per PS5 e PS4 entro la fine di quest’anno.

Century Age of Ashes fu annunciato durante i Game Awards 2020 tramite un trailer davvero spettacolare che lasciò i più appassionati senza fiato.

Nel frattempo, ecco di seguito il trailer in questione che permette di dare uno sguardo chiarificatore su alcune meccaniche di gioco.