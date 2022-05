Vampire Survivors: disponibile patch 0.5.2

Il titolo è un videogioco di ruolo Sparatutto roguelike sviluppato e pubblicato da Luca Galante ( Poncle) e venne rilasciato in accesso anticipato il 17 dicembre 2021. La nuova Patch disponibile per Vampire Survivors arricchisce l’esperienza di gioco con nuovi personaggi, armi e arcani.

Il titolo in questione è un gioco di sopravvivenza basato su “ondate canaglia” e sta riscuotendo un discreto successo; nelle scorse ore lo sviluppatore Poncle ha rilasciato l’aggiornamento 0.5.2.

Tale update aggiunge solo un nuovo personaggio, ecco infatti nel dettaglio le migliorie apportate:

Nuove evoluzione armi ( inclusa Gatti Amari)

Nuova Raccolta Oggetti e due nuovi Arcana

Aggiunta una nuova opzione chiamata Reliquia/Minore

Sprite aggiornati

Aggiunto interruttore a schermo intero al menu Opzioni

Correzzione di bug ( come al frequenza di fuoco di Celestial Dusting)

Vampire Survivors è disponibile su PC tramite Steam Early Access e nell’ultimo periodo è stata soggetto ad una fortissima esplosione di popolarità. Sempre più giocatori sono stati completamente assorbiti da questo titolo; ed è proprio per questo motivo che lo sviluppatore sta rilasciando sempre più frequenti aggiornamenti volti a migliorare l’esperienza di gioco; non solo per renderla più immersiva ma anche più scorrevole e priva di bug che possano rovinare la fluidità del gioco.