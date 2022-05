Classifica italiana: Nintendo Switch Sports parte in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella diciassettesima settimana del 2022, dal 25 aprile al primo maggio. Kirby a la Terra Perduta scende al quarto posto rispetto alla settimana scorsa e cede lo scettro ad un altro titolo per Switch, ovvero Nintendo Switch Sports, che debutta quindi in prima posizione (uscito il 29 aprile). Seconda e terza piazza occupate da due titoli spesso in classifica, Mario Kart 8 Deluxe e FIFA 22 (versione PS4). Per quanto riguarda invece la sezione PC, podio formato da Sekiro: Shadow s Die Twice (primo), Elden Ring (secondo) e Monster Hunter Rise (terzo). Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

2 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

3 FIFA 22 – PS4

4 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

5 FIFA 22 – SWITCH

6 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

8 ELDEN RING – PS4

9 HORIZON FORBIDDEN WEST – PS5

10 GRAN TURISMO 7 – PS5

CONSOLE

1 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

2 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

3 FIFA 22 – PS4

4 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

5 FIFA 22 – SWITCH

6 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

8 ELDEN RING – PS4

9 HORIZON FORBIDDEN WEST – PS5

10 GRAN TURISMO 7 – PS5

PC

1 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

2 ELDEN RING

3 MONSTER HUNTER RISE

4 GRAND THEFT AUTO V

5 DRAGON BALL Z: KAKAROT

6 ROAD 96

7 CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY

8 ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

9 SPYRO REIGNITED TRILOGY

10 DEVIL MAY CRY: HD COLLECTION

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail