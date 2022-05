Il Signore degli Anelli Eroi della Terra di Mezzo: Electronic Arts annuncia l’RPG free-to-play per dispositivi mobile

Il publisher Electronic Arts e lo sviluppatore Capital Games, in collaborazione con Middle-earth Enterprises, hanno annunciato il free-to-play “role-playing game collezionabile” Il Signore degli Anelli Eroi della Terra di Mezzo (The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth il titolo originale) per dispositivi mobile. Il beta testing regionale limitato inizierà quest’estate.

Questa una panoramica del gioco, via Electronic Arts:

Il Signore degli Anelli: Heroes of Middle-earth è un gioco di ruolo collezionabile (RPG) che porta la fantasia e l’avventura de Il Signore degli Anelli ai fan e al nuovo pubblico in un’esperienza strategica, sociale e competitiva. Il Signore degli Anelli: Heroes of Middle-earth è l’ultima aggiunta al portafoglio mobile in espansione di EA, mentre l’azienda continua a fornire esperienze eccezionali e servizi dal vivo, raggiungendo più giocatori su più piattaforme in tutto il mondo.

Il Signore degli Anelli: Heroes of Middle-earth sarà caratterizzato da una narrazione coinvolgente, combattimenti a turni, profondi sistemi di raccolta e un ampio roster di personaggi dal vasto universo de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. I giocatori combattono attraverso storie iconiche del mondo di Tolkien e intraprendono la lotta contro i grandi mali della Terra di Mezzo.

Electronic Arts ha un celebre rapporto con l’universo di Tolkien, avendo fornito titoli per PC e console basati sui libri e sui film de Il Signore degli Anelli. In sviluppo attivo da un team di veterani esperti nel genere RPG mobile, Capital Games-The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth rappresenta il primo gioco mobile sviluppato da Electronic Arts ispirato alle trame, ai luoghi, ai personaggi e alla storia delle opere letterarie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Malachi Boyle, Vice Presidente di Mobile RPG per Electronic Arts ha detto in merito all’annuncio de Il Signore degli Anelli Eroi della Terra di Mezzo:

“Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con The Saul Zaentz Company e Middle-earth Enterprises sulla prossima generazione di giochi di ruolo mobile. Il team è pieno di fan de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit e ogni giorno mettono insieme la loro enorme passione e il loro talento per offrire un’esperienza autentica ai giocatori. La combinazione di grafica ad alta fedeltà, animazioni cinematografiche e arte stilizzata immerge i giocatori nella fantasia della Terra di Mezzo dove andranno testa a testa con i loro personaggi preferiti.”

Fredrica Drotos, Chief Brand & Licensing Officer di SZC’s Middle-earth Enterprises, ha dichiarato: