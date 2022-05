Call of Duty Black Ops Cold War: disponibile il nuovo aggiornamento con Jungle, Ugr e Lazar

Treyarch ha reso disponibile una serie di nuovi contenuti in Call of Duty Black Ops Cold War: la mappa multigiocatore Jungle, la mitraglietta UGR ed Eleazar “Lazar” Azoulay, l’operatore noto per aver collaborato con Adler nella caccia a Perseus.

Qui sotto potete leggere più nel dettaglio i nuovi contenuti:

Jungle

Considerate le sue ampie dimensioni, Jungle permette di scegliere se difendere una posizione specifica o spostarsi senza sosta da un’estremità all’altra della mappa. Il villaggio nella zona sud, stretto tra le rovine e il quartier generale, è spesso al centro dell’azione. È anche possibile seguire il percorso nella zona nord, eliminando i nemici all’interno e sul retro della struttura che porta al ponte, un ambito punto panoramico al centro del fiume. Alternativamente è possibile aggirarsi per il centro della mappa e dare la caccia ai nemici appostati sui diversi punti d’osservazione.

La mappa offre numerose opportunità di combattimento a distanza, intervallate da scontri ravvicinati attorno agli edifici e agli ostacoli naturali, e richiede quindi perfetta consapevolezza della propria posizione, in particolare mentre si esplora l’insidiosa zona del fiume. Nel dubbio, consigliamo di collaborare con altri operatori; in un luogo così pericoloso, un po’ di potenza di fuoco extra non guasta mai.

UGR

L’UGR è un’arma precisa e letale che spara dardi in acciaio in grado di penetrare anche le corazze più spesse. Visita l’Armaiolo per trasformarla in un’arma devastante a distanza ravvicinata o aumentarne la precisione a medio raggio. Quale che sia la tua preferenza, potrai sicuramente fare affidamento sulla sua precisione e maneggevolezza per cavarti d’impiccio anche nelle situazioni più complicate. Ecco la descrizione all’interno del gioco: Mitraglietta automatica. Fucile subacqueo modificato per una maggiore efficacia a terra. Spara dardi in acciaio da 5,56 mm dalla velocità moderata.

Lazar

Lazar, uno dei personaggi principali della campagna di Black Ops Cold War, è stato scelto da Russell Adler in persona per aiutare nella caccia a Perseus e per neutralizzarne la rete di spionaggio. Ora potrà fare sfoggio del proprio impareggiabile talento anche nel multigiocatore di Black Ops Cold War e in Warzone™. Ecco cosa sappiamo al riguardo:

Nome completo: Eleazar “Lazar” Azoulay

Data di nascita: 25 ottobre 1948

Fazione: NATO

Gruppo sanguigno: AB-

Prima lingua: Inglese

Potete vedere ulteriori dettagli dell’aggiornamento di Call of Duty Black Ops Cold War sulla note patch del sito ufficiale.