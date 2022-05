Hidden Bats: Spike Chunsoft lancia il gioco-mystery da risolvere in tempo reale

Dopo il lancio di un sito web con conto alla rovescia alla fine della scorsa settimana, Spike Chunsoft ha fatto partire “Hidden Bats”, un gioco mystery in tempo reale che invita gli utenti ad aiutare a risolvere casi di personaggi scomparsi che si svolgono per l’appunto in tempo reale su Twitter e altri siti web.

Con molte probabilità è legato a AI: The Somnium Files – NirvanA Initiative, secondo titolo della serie in arrivo a giugno. Il sito web presenta un video intitolato “Bats489” e un video simile, intitolato “Bats490”, era presente nel trailer del gioco. Inoltre, questo mystery online presenta un elemento chiamato “Nirvana Spell”.

Questa la descrizione del mistero da risolvere:

Risolvi il mistero: Hidden Bats

Comunica con due persone scomparse per salvarle.

Persone scomparse

Le persone scomparse hanno accesso agli smartphone. Questi possono essere usati solo ad un orario prestabilito, una volta ogni due giorni per 11 minuti. Le persone scomparse potranno fornire informazioni e codici tramite Twitter. Una volta fornite le informazioni, i giocatori devono rispondere via Twitter con la password corretta entro due giorni per procedere.

1. Segui gli account Twitter ufficiali di Hidden Bats e delle due persone scomparse.

Gli account Twitter ufficiali di Hidden Bats e di ciascuna delle due persone scomparse forniranno informazioni sul caso, sulle persone scomparse stesse e sulle immagini misteriose che servono come codice.

Hidden Bats

Twitter: @HiddenBats

Persone scomparse

Aine Ichirai

Twitter: @Aine_Ichirai

Binato Sotobara

Twitter: @Binato_Sotobara

2. Fare riferimento al sito della Fondazione Sunaiku per informazioni sui casi di persone scomparse.

La Fondazione Sunaiku è un’organizzazione che fornisce supporto per portare i casi di persone scomparse alla loro risoluzione. Il sito include informazioni sui casi che coinvolgono Hidden Bats.

3. Decifra il codice basato su un video hint per ottenere una password.

Usando il video di una certa fonte come suggerimento, decifra il codice presentato dalle persone scomparse.

4. Rispondi con la password alla persona scomparsa su Twitter.

5. Invia la password corretta come risposta alla persona scomparsa su Twitter.

Ricordiamo che AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam e Microsoft Store il 24 giugno.