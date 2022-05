Sker Ritual: uscirà in estate, ecco il reveal trailer

Annunciato lo scorso novembre, Sker Ritual si mostra con il suo reveal trailer. Wales Interactive ha infatti pubblicato un nuovo filmato dello sparatutto in prima persona survival cooperativo per quattro giocatori e seguito di Maid of Sker, che potete vedere in fondo alla notizia. In questo periodo oltretutto gli sviluppatori avevano postato diversi sneak peek nella pagina Steam.

Sker Ritual sarà disponibile per PC via Steam in estate (non svelato il giorno preciso), e successivamente anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, nel corso di questo 2022. Potete vedere il filmato qui sotto.