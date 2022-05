Apex Legends: uscito il trailer del pass battaglia

Sul canale youtube di Apex Legends, il gioco battle royale di Respawn Entertainment, è uscito il tanto atteso trailer del pass di battaglia della nuova stagione competitiva. Sulla descrizione del trailer dicono:

“Ottieni il pass battaglia Eroi e fatti strada tra le sfide giornaliere e settimanali per ricevere oltre 100 nuove ricompense, come le skin leggendarie per Fuse, Bloodhound e il C.A.R., i set epici per Pathfinder, Mad Maggie e Crypto, le skin reattive per la Spitfire e altro ancora! Oppure scegli il bundle per sbloccare subito i primi 25 livelli e difendere ciò che ami con stile!”

Il pass è il tredicesimo del titolo, poiché si tratta della tredicesima stagione del gioco, e introduce un sacco di cosmetici leggendari, come appunto le skin per Fuse, Bloodhound e C.A.R, oltre a set di skin epiche per Pathfinder, Mad Maggie e Crypto. In seguito, abbiamo skin reattive diverse armi, tra cui lo Spitfire e altre che non menzionano nel trailer. Avrete la possibilità di acquistare questo pass, oppure scegliere il bundle per sbloccare subito i primi 25 livelli. Per maggiori informazioni sul pass, vi mandiamo il link della pagina completa, in cui verrete indirizzati sia sulla versione normale che quella premium. La tredicesima stagione di Apex Legends arriverà molto presto, con Newcastle e tutte le altre novità, quindi attendete con pazienza.