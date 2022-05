Avatar La Via dell’Acqua: ecco il trailer del secondo film

James Cameron è lieto di presentarci, dopo ben 13 anni dal primo, Avatar La Via dell’Acqua, il secondo capitolo della saga iniziata nel 2009. Tutti pensavano che non sarebbe mai arrivato, e invece è uscito letteralmente dal nulla, sorprendendo tutto il web per via della sua grande importanza nel mondo del cinema. Sarà prodotto dalla 20th Century Studios e, ovviamente, James Cameron sarà il suo regista. Come viene visto dal trailer, il film sarà il diretto seguito, e continuerà le vicende di Jake Sully come patriarca del popolo dei Na’Vi, avendo avuto dei figli con Neytiri. La descrizione del video dice:

“Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.”

Vediamo un sacco di creature mai viste prima, e sebbene all’inizio il film faccia vedere molte scene basate sull’oceano, sembra che il focus principale sarà la relazione tra umani e i Na’Vi, i quali devono ancora collaborare per avere una pacifica convivenza. Avatar La Via dell’Acqua uscirà il 14 dicembre in Italia.