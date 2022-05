Duke Nukem Forever: trapelano informazioni sulla versione originale

Notizie allucinanti sono uscite per Duke Nukem Forever: sembra che la build del gioco sia stata mostrata online, con un video confermato come autentico da George Broussard, creatore di Duke e chief project manager per la maggior parte dello sviluppo del gioco. Individuato da Duke4.net, un leaker di nome x0r ha caricato filmati di gioco su 4Chan di Duke Nukem Forever, mostrando una fetta di gameplay che vede l’antieroe del gioco farsi strada attraverso uno strip club che è stato superato da un alieno infetto Squadra SWAT. Sebbene il gameplay sia piuttosto standard per i giochi d’azione di quell’epoca, una caratteristica interessante è un misuratore dell’ego che si riempie di ogni nemico ucciso e funziona in modo diverso rispetto alla versione utilizzata nel gioco del 2011.

Ulteriori filmati apparsi su YouTube mostrano anche una sequenza di motociclette che si svolge all’interno di un tunnel e una rapida occhiata a tutte le armi che Duke avrebbe impugnato in quella versione del gioco. Sebbene il gioco sia ovviamente incompiuto, il leaker afferma che “un enorme pezzo è giocabile” e che prevede di rilasciare il codice sorgente e l’editor di gioco per questo a giugno. Il ciclo di sviluppo di Duke Nukem Forever è noto per aver impiegato 15 anni per essere completato, poiché 3D Realms ha riavviato lo sviluppo più volte. Entro il 2010, e con uno spin-off annullato, Gearbox Software avrebbe acquistato l’IP, ne avrebbe terminato lo sviluppo e lo avrebbe rilasciato nel 2011 con punteggi di recensioni per lo più negativi. L’IP di Duke Nukem ora appartiene a Embracer Group, che l’anno scorso ha acquistato sia Gearbox Software che 3D Realms. Per quanto riguarda Duke, la sua ultima apparizione in un videogioco è stata come personaggio giocabile nella riedizione del 2016 di Bulletstorm e, nella cultura pop, ha avuto un rapido cameo nel film Ready Player One del 2018.