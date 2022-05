Dead Space: nuovo livestreaming a breve per il remake

Siete pronti per rivedere in azione Dead Space Remake? Non dovrete pazientare ancora molto! Tra 2 giorni infatti assisteremo ad un nuovo livestreaming organizzato da EA Motive Studio ed Electronic Arts. Segnate sull’agenda: 12 maggio alle ore 19:00 italiane!

“Chi ha spento le luci? Unisciti a Motive Studio per il nostro ultimo Developer Livestream dedicato alla componente artistica il 12 maggio alle 19:00. Nota: Questa diretta potrebbe includere contenuti non adatti a tutti gli spettatori”

La speranza è di assistere a nuove clip provenienti dal gioco con tanto di gameplay inedito. Pochi giorni a cosa e scopriremo cosa hanno da proporci lo studio di sviluppo e il publisher. Intanto, ecco la nostra ultima anteprima del remake di Dead Space!

Who turned out the lights?

Join @MotiveStudio for our latest Developer Livestream focused on Art on May 12th at 10AM PT!

🔴: https://t.co/F59XGw1uIL

🟣: https://t.co/woBW8jSB8z

Note: This livestream may contain content not suitable for all audiences pic.twitter.com/5bySgPBDFC

— Dead Space (@deadspace) May 9, 2022