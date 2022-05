Shadow Warrior 3: nuovo aggiornamento per Steam

Anche dopo aver rilasciato il suo titolo di azione e avventura a scorrimento laterale Trek to Yomi , lo sviluppatore Flying Wild Hog continua a supportare Shadow Warrior 3 . La patch 1.04 per Steam è disponibile per lo sparatutto in prima persona e aggiunge una nuova difficoltà chiamata Hero Mode. Questa è essenzialmente una modalità ancora più difficile con vite limitate che devono essere guadagnate distribuendo finalisti.

Se le tue vite si esauriscono, allora è la fine del gioco con tutti i progressi successivamente cancellati. Completando con successo una corsa in modalità Eroe guadagnerai una nuova skin per The Outlaw chiamata “Scorch”. Altre caratteristiche degne di nota della patch includono la skin “Frostbite” per il Basilisco e una nuova opzione di selezione del capitolo per rivisitare le missioni precedentemente completate. Questo è in aggiunta a correzioni di bug, ottimizzazioni delle prestazioni, un’opzione per regolare le dimensioni dei sottotitoli e molto altro. Trovate le note complete del nuovo aggiornamento per PC qui. Di seguito una panoramica del titolo:

Lo shogun aziendale caduto Lo Wang e il suo ex datore di lavoro diventato nemesi e assistente Orochi Zilla intraprendono un’improbabile missione per riconquistare un antico drago che hanno liberato a malincuore dalla sua prigione eterna. Armato con un mix punitivo di lame e proiettili, Lo Wang deve attraversare parti inesplorate del mondo per rintracciare la bestia oscura e respingere l’apocalisse ancora una volta. Tutto ciò che serve è la maschera di un dio morto, un uovo di drago, un tocco di magia e abbastanza potenza di fuoco per tenere a bada il cataclisma imminente.

Shadow Warrior 3 è disponibile per PC tramite Steam, PS4 e Xbox One.