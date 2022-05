Samsung Galaxy Creative Fest: l’evento ha conquistato Twitch

Lo scorso febbraio, Samsung è diventato il primo brand in assoluto a conquistare l’homepage di Twitch in Italia, con 6 ore di contenuti brandizzati in live per presentare il nuovo Samsung Galaxy S22 nel giorno del suo lancio. La Galaxy Creative Fest è stata condotta da 3 popolari streamer italiani: Ckibe, Kodomo e JodyJDC. Ogni creator è stato sfidato a svelare un prodotto della gamma S22 alla community, in modo unico e creativo. Durante le 6 ore dell’evento Samsung S22 su Twitch, la media degli spettatori è stata di 2mila persone, con più di 150mila persone che hanno visto la Galaxy Creative Fest durante la live e 1680 utenti attivi nella chat con 7620 messaggi.

Ogni streamer ha sviluppato un personale video unboxing in diretta su Twitch, evidenziando le caratteristiche creative del prodotto per la propria community. Utilizzando le caratteristiche uniche di Twitch, che rendono il rapporto tra il creator e il suo pubblico interattivo e bidirezionale, la community ha giocato un ruolo fondamentale nell’evento ed è stata molto attiva nelle chat, con commenti e domande sulla gamma Galaxy S22 e sui temi creativi di ogni stream. Di seguito la dichiarazione di Nicoletta Besio, Sales Director di Twitch Italia:

Accanto alla nostra storia nel gaming, i contenuti riguardanti arte e musica sono diventati estremamente popolari su Twitch. Lavorando con tre amatissimi streamer italiani, Ckibe, Kodomo e JodyJDC, e il Brand Partnership Studio di Twitch, Samsung è stato capace di creare un evento unico, divertente e imperdibile, che è riuscito ad abbracciare le passioni della nostra community e ha permesso agli spettatori di partecipare con commenti e domande in tempo reale. Le persone sono più portate a fidarsi dei brand e a interagire con loro, se i brand si integrano a fondo con le community che sono a loro care.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.