Sword and Fairy 7 in arrivo su PS4 e PS5

Softstar Technology rilascerà il gioco di ruolo d’azione Sword and Fairy 7 per PlayStation 5 e PlayStation 4 con il nome Sword and Fairy: Together Forever nel 2022 in tutto il mondo per $29,99, ha annunciato lo sviluppatore. Supporterà le voci fuori campo in mandarino con opzioni di sottotitoli in inglese, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato. In Asia, Game Source Entertainment distribuirà il gioco fisicamente al dettaglio.

Il titolo è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam il 21 ottobre 2021.