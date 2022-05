Nintendo Switch ha venduto oltre 107 milioni di unità globali

Nintendo ha annunciato nel suo ultimo rapporto fiscale trimestrale che Nintendo Switch ha venduto 107,65 milioni di unità in tutto il mondo al 31 marzo 2022, rispetto ai 103,54 milioni di unità vendute alla fine del 2021. Ha venduto 4,11 milioni di unità nel quarto trimestre (gennaio-marzo ) dell’esercizio 2021-22.

Durante l’intero 2021-22, Switch ha venduto 23,06 milioni di unità. È un calo del 20% rispetto a quanto è riuscito nell’anno fiscale precedente (28,83 milioni di unità), anche se con la carenza globale di semiconduttori e le conseguenti limitazioni di fornitura, non è certo una sorpresa.Dei 23,06 milioni di unità vendute durante l’anno fiscale, 13,56 milioni di unità erano il modello Switch di base, 5,8 milioni di unità erano il Nintendo Switch OLED e i restanti 3,7 milioni di unità erano Switch Lite. Nintendo prevede che Switch venderà 21 milioni di unità nell’anno fiscale in corso (aprile 2022-marzo 2023). Nel frattempo, le vendite totali di software per l’esercizio finanziario si attestano a 235,07 milioni di unità, con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente.

Leggende Pokemon: Arceus e i remake di quarta generazione sono risultati tra i titoli che sono tra i più venduti. Il primo ha raggiunto oltre 12,64 milioni di unità in tutto il mondo (rispetto ai 6,5 milioni di unità all’inizio di febbraio), mentre Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno venduto collettivamente 14,65 milioni di unità (rispetto ai 13,97 milioni di unità di fine dicembre). È probabile che entrambi i titoli mantengano un solido slancio per il prossimo futuro per quanto riguarda le vendite (in particolare Pokemon Legends ), mentre Pokemon Scarlatto e Violetto , in uscita entro la fine dell’anno, dovrebbero anche essere grandi venditori. Inoltre è stato affermato che Kirby and the Forgotten Land ha venduto 2,65 milioni di unità in tutto il mondo; Mario Party Superstars, si attesta a 6,88 milioni e Metroid Dread a 2,9 milioni di unità.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.