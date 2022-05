PG Esports: in arrivo il Mid Season Invitation di League of Legends

PG Esports ospiterà a partire da oggi stesso sul suo canale Twitch il Mid Season Invitational di League of Legends, evento dove gli 11 team competitivi più in vista nel panorama del gioco MOBA di Riot Games si daranno battaglia in una competizione unica. L’evento si tiene a Pusan, nella Corea del Sud e vede sfidanti provenienti da ogni parte del globo. L’evento inizia oggi alle ore 10:00 e durerà fino a domenica 29 maggio.

Il Mid Season Invitational di quest’anno prevede 11 squadre in gara, ovvero i team vincitori dei più importanti Spring Split a livello mondiale. Sono diverse le squadre che tornano nella lista ristretta degli sfidanti, come l’organizzazione cinese Royal Never Give Up, i campioni dello scorso anno, oppure gli europei G2 Esports, che si sono guadagnati la vittoria nel 2019. Le new entry sono solamente due: gli Evil Geniuses, squadra nordamericana che ha ottenuto il primo posto alle League Championship Spring 2022, e ORDER, team australiano campione dello Split 1 del League of Legends Circuit Oceania. Il torneo sarà suddiviso in 3 fasi: la prima sarà la group phase, che prende il via proprio oggi e continuerà fino a domenica 15 maggio. A seguire, i 6 team che avranno superato questa prima sfida dovranno passare alla fase rumble, dove si affronteranno per eleggere i 4 team che passeranno alle semifinali a eliminazione diretta. Il weekend del 28-29 maggio sarà invece il momento della finale, che si preannuncia davvero un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di League of Legends!

I caster dell’evento saranno KenRhen, già voce nota di PG Esports, Terenas, Moonboy ed Etrurian.