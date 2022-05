Diablo Immortal: disponibile il nuovo blog

Blizzard Entertainment ha reso disponibile, per Diablo Immortal, un nuovo blog dedicato al doppiaggio dei personaggi e tratterà della tematica del Regno della Dannazione e dell’audio che dà vita alla zona. Fatevi accompagnare dal progettista narrativo Ryan Quinn e dal direttore artistico Hunter Schulz mentre mostrano in anteprima il proseguimento della storia dopo la fine della closed beta e la zona della Tundra Congelata. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Come le precedenti zone, anche questa brulica di attività, con l’aggiunta di sfide uniche sotto forma di Portali Demoniaci e una spedizione del tutto nuova, la Fossa dell’Angoscia. Nel Regno della Dannazione non c’è certo carenza di demoni da sgominare. Come al solito, non vediamo l’ora di condividere maggiori informazioni tramite il nostro blog man mano che si avvicina la data d’uscita ufficiale. Speriamo che ti goda il viaggio negli Inferi. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Combattete contro antiche forze del male e scoprite la storia mai raccontata tra Diablo II e Diablo III in questo GdR d’azione mobile MMORPG nuovo di zecca.

L’Arcangelo Tyrael è dato per morto e l’umanità deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. I frammenti della Pietra del Mondo, ancora carichi di potere, stanno contaminando la terra. I servitori di Diablo sperano di imbrigliare questo potere per permettere al Signore del Terrore di fare ritorno. I giocatori possono scegliere tra sei diverse classi: Barbaro, Crociata, Monaca, Negromante, Cacciatore di demoni e Maga. Inoltre in Diablo Immortal prendono vita strane creature e antiche entità. Bisogna stare sempre attenti a cosa si cela tra le ombre. I nuovi avversari che è possibile incontrare sono: Re Scheletro, Corazza Fantasma, Contessa, Fahir, Baal e Colosso Glaciale.

Diablo Immortal verrà lanciato il 2 giugno per dispositivi mobile, con una open beta in arrivo su PC.