The Vagrant è in arrivo su console

The Vagrant è un titolo RPG d’azione in 2D a scorrimento laterale lanciato per la prima volta per PC tramite Steam il 13 luglio 2018. L’esclusiva si può definire terminata e Rainy Frog ( editore insieme a SakuraGame) , rilascerà il gioco sviluppato da OTK Games per PS5, PS4,Xbox One e Switch il prossimo mese, con il titolo di Sword of the Vagrant. L’annuncio è stato fatto tramite l’ultimo numero di Weekly Famitsu e permette di dare uno sguardo, anche piuttosto approfondito, al gioco.

Nel titolo si vestiranno i panni di Vivian La Vagabonda, una mercenaria alla ricerca del padre e della sua famiglia. L’universo è quello di Mythrilia, un mondo interamente disegnato a mano dai suoi creatori; dove il giocatore si ritroverà catapultato in ambientazioni variegate e fantastiche:

misteriose foreste, castelli infestati e campi di battaglia. E quando tutti i nemici verranno sconfitti, qual conforto ci sarà per la nostra eroina?

Ecco quanto recitato da Steam nella panoramica ufficiale del gioco. Insomma, stiamo parlando di un gameplay basato su combattimenti e non solo; vi è presente anche una componente morale che porterà il giocatore ad una consapevolezza attraverso le avventure vissute dalla protagonista Vivian. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile per console a partire dal mese di giugno dell’anno corrente, nel frattempo lo sapevate che presto per PS5 e PS4 sarà rilasciato anche Sword and Fairy 7?